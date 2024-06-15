Совесть проснулась: водитель из Благовещенска просит максимального наказания

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Евгений Бакарюкин, сбивший вчера на своём минивэне 9 человек, из которых трое: подростки 14 и 15 лет, а также женщина 49 лет скончались на месте, признал свою вину и раскаивается.

"Страшное злодеяние совершил. Самое суровое наказание заслуживаю"

Водитель, который сбил людей на пешеходном переходе в Благовещенске, принёс свои извинения родственникам погибших. Он подчеркнул, что раньше никогда не садился за руль в нетрезвом виде. Он признал факт нахождения пьяным за рулём, превышение скорости.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Впрочем, раскаяние, сотрудничество со следствием и согласие на рассмотрение дела в особом порядке, при котором подсудимый не настаивает на невиновности и признаёт все ему инкриминируемые ему деяния, может позволить ему сократить срок на 1/3 от максимального по статье.