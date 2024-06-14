Опровергнуты слухи: ОКБ "Сухого" работает без возгораний

Сообщения о пожаре в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" в Москве не соответствуют действительности. Об этом заявила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), опровергая информацию, распространенную в соцсетях.
В рамках проекта по борьбе с фейками, совместно с "Лапша Медиа" выяснилось, что данные о возгорании в ОКБ "Сухого" не подтверждаются. ОАК уточнила, что пожар действительно произошел на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда", но на территории конструкторского бюро возгорания не было.
Работы в ОКБ продолжаются в штатном режиме, сотрудники заняты созданием новой техники, необходимой стране, сообщает URA.RU.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.