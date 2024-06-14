Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киевский режим хочет отдать 20 госкомпаний западным инвесторам
Половина работодателей готовы платить сотрудникам больше за использование ИИ
Чемпионат Европы может обогатить немцев на $ 1 млрд
Важные подкормки плодовых культур в июне
Готовим шоколадное мороженое с перцем чили
Даже взрослого кота можно без труда приучить к когтеточке
Ксения Бородина рассказала о травле после развода с Курбаном Омаровым
Финансит: доллар стабилизируется на уровне 60-70 рублей
Россию назвали самой желанной и недоступной страной для путешествий
Опровергнуты слухи: ОКБ "Сухого" работает без возгораний

ОАК опровергла утверждения о пожаре в конструкторском бюро "Сухого"

Происшествия

Сообщения о пожаре в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" в Москве не соответствуют действительности. Об этом заявила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), опровергая информацию, распространенную в соцсетях.

ОАК опровергла утверждения о пожаре в конструкторском бюро "Сухого"
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В рамках проекта по борьбе с фейками, совместно с "Лапша Медиа" выяснилось, что данные о возгорании в ОКБ "Сухого" не подтверждаются. ОАК уточнила, что пожар действительно произошел на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда", но на территории конструкторского бюро возгорания не было.

Работы в ОКБ продолжаются в штатном режиме, сотрудники заняты созданием новой техники, необходимой стране, сообщает URA.RU.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Всемирный банк открыто выступил против России
Всемирный банк открыто выступил против России
Последние материалы
Ксения Бородина рассказала о травле после развода с Курбаном Омаровым
Финансит: доллар стабилизируется на уровне 60-70 рублей
Россию назвали самой желанной и недоступной страной для путешествий
Скорость звука на Марсе постоянно меняется, показало странное исследование
На АЗС объяснили, как бензин АИ-95 превращается в АИ-92 из-за крышки бензобака
Минсельхоз готовит спецпрограмму по страхованию садов в России
В ФК "Краснодар" признались, что будут скучать по Сафонову после его перехода в "ПСЖ"
Сериал "Она такая классная" остался без режиссёра
Врач Сумцова: брекеты нужны при скученности зубов
Теннисистка из Дании Возняцки выступит на ОИ-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников