Опровергнуты слухи: ОКБ "Сухого" работает без возгораний

Сообщения о пожаре в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" в Москве не соответствуют действительности. Об этом заявила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), опровергая информацию, распространенную в соцсетях.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0