Опровергнуты слухи: ОКБ "Сухого" работает без возгораний

ОАК опровергла утверждения о пожаре в конструкторском бюро "Сухого"

Сообщения о пожаре в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" в Москве не соответствуют действительности. Об этом заявила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), опровергая информацию, распространенную в соцсетях.

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В рамках проекта по борьбе с фейками, совместно с "Лапша Медиа" выяснилось, что данные о возгорании в ОКБ "Сухого" не подтверждаются. ОАК уточнила, что пожар действительно произошел на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда", но на территории конструкторского бюро возгорания не было.

Работы в ОКБ продолжаются в штатном режиме, сотрудники заняты созданием новой техники, необходимой стране, сообщает URA.RU.