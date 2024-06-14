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Прокуратура Московской области опубликовала майскую криминальную статистику за 2024 год: снижение общего числа преступлений на 1,6%

Уровень преступности в Подмосковье снизился на 1,6% по данным за май 2024 года

2:14
Происшествия

В прокуратуре Московской области опубликовали криминальную статистику региона за май 2024 года. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 29 872 случая. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ведомства.

Уровень преступности в Подмосковье снизился на 1,6% по данным за май 2024 года
Фото: spangdahlem.af.mil by U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo

По данным прокуратуры, в мае преступления совершались следующим образом: в общественных местах — 5 955 (-17,9 %), лицами с криминальным прошлым — 8 147 (-7,8 %), в состоянии алкогольного опьянения — 2 660 (-19,6 %). В то же время количество преступлений, связанных с ИТ-технологиями или компьютерной информацией, увеличилось на 14,2 % (6 775).

Всего за отчётный период в Подмосковье зафиксировано: 86 хулиганств (+75,5 %), 74 разбоя (+21,3 %), 352 грабежа (-18,0 %), 5 279 мошенничеств (+18,1 %), 6 761 кража (-18,0 %), включая 365 квартирных (-16,3 %). Также зарегистрировано 139 угонов автотранспорта (-43,5 %), 1 059 краж с банковских счетов или электронных денежных средств (-10,7 %).

В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 3 770 преступлений (+5,8 %), а также зафиксировано 352 нарушения ПДД (ст. 264 УК РФ), из которых 109 со смертельным исходом (-4,4 %), как сообщает издание "Вести Подмосковья".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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