Жуткая авария в Благовещенске

Алкаш за рулём в Благовещенске задавил насмерть четверых детей

В Благовещенске произошло страшное ДТП, в результате которого погибли пять человек, среди них четверо детей. Ещё четверо человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил источник Shot. Кадры аварии попали на видеокамеру.

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По информации источника, водитель минивэна был пьян. Это был 59-летний Евгений Бакарюкин, который, по данным Shot, выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Негодяй схвачен, его будут судить. Ему грозит более 10 лет тюрьмы за это злодеяние. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.