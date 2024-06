Жуткая авария в Благовещенске

В Благовещенске произошло страшное ДТП, в результате которого погибли пять человек, среди них четверо детей. Ещё четверо человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил источник Shot. Кадры аварии попали на видеокамеру.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain