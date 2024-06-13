Пожар в Москве: горит хозяйственная постройка, а не военный завод

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В Москве горит ОКБ "Сухого": очередной украинский фейк о пожаре в Москве

0:53
Происшествия

Враг распространяет ложную информацию о том, что в Москве произошёл пожар в ОКБ "Сухого".

В Москве горит ОКБ "Сухого": очередной украинский фейк о пожаре в Москве
Фото: defenseimagery.mil by Spc.Crystal Hudson is licensed under public domain

Конструкторское бюро "Сухого" известно как одно из ведущих предприятий в области разработки авиационной техники. Однако на самом деле пожар произошёл в здании бывшего ОКБ, которое находится на севере Москвы по адресу: 1-й Боткинский проезд, дом № 7.

Как сообщил представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Он также отметил, что здание не эксплуатируется и уже было выселено.

В МЧС заявили, что ситуация находится под контролем, и о пострадавших информации не поступало.

ЦиПСО Украины постоянно использует любые происшествия в России для создания фейков и ложных сообщений об очередной "перемоге" Украины. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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