Пожар в Москве: горит хозяйственная постройка, а не военный завод

Враг распространяет ложную информацию о том, что в Москве произошёл пожар в ОКБ "Сухого".
Конструкторское бюро "Сухого" известно как одно из ведущих предприятий в области разработки авиационной техники. Однако на самом деле пожар произошёл в здании бывшего ОКБ, которое находится на севере Москвы по адресу: 1-й Боткинский проезд, дом № 7.
Как сообщил представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Он также отметил, что здание не эксплуатируется и уже было выселено.
В МЧС заявили, что ситуация находится под контролем, и о пострадавших информации не поступало.
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