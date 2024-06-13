Прокуратура вынесла вердикт по делу об убийстве Игоря Талькова

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Завершилось юридическое расследование убийства Игоря Талькова

3:01
Происшествия

В четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении человека, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

Завершилось юридическое расследование убийства Игоря Талькова
Фото: commons.wikimedia.org by monpartya-mos.ru

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)", — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге Шляфман, который на тот момент был директором Талькова, из-за неприязни к представителю певицы Азизы Игорю Малахову, возникшей из-за очерёдности выступления на концерте, предпринял попытку застрелить его. В момент выстрела Малахов смог увернуться, и в результате этого Тальков получил смертельное ранение.

"При изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокуратурой города проанализированы допросы более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия", — отмечает Генпрокуратура.

Как уточняют в ведомстве, в 1992 году Шляфман скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого. В январе 2022 года Петроградским районным судом Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. В соответствии с частью 5 статьи 247 УПК РФ, названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого", — подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры.

Дело осложняется тем, что главный подозреваемый скрывается за границей.

Игорь Тальков был одним из самых ярких и своеобразных исполнителей начала 1990-ых годов, его песни "Россия", "Летний дождь". "Господа демократы" и другие навсегда вошли в золотой фонд российской эстрадной и патриотической песни.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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