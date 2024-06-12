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Российский военный в Хабаровске убил сослуживца, из-за которого у него не состоялся секс с проституткой

В Хабаровске осудили военного, который убил сослуживца из-за ушедшей проститутки

1:58
Происшествия

Военнослужащий из Хабаровского края, который убил сослуживца, помешавшего его сексу с проституткой, был приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Краснореченский гарнизонный военный суд вынес это решение в мае 2023 года.

В Хабаровске осудили военного, который убил сослуживца из-за ушедшей проститутки
Фото: freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain

По версии подсудимого, он вместе со своим другом и еще одним знакомым арендовали квартиру в Хабаровске на одну ночь. Они выпили много алкоголя и решили вызвать проституток. Подсудимый занялся сексом с одной из них, а его друг пытался сделать то же самое с другой. Когда девушка оделась и покинула квартиру, произошла ссора, которая переросла в драку. Подсудимый нанес своему другу не менее 17 ударов по голове и другим частям тела.

Выяснилось, что в тот момент, когда подсудимый нанес удары, его друг уже был в состоянии непричастности. Подсудимый не призвал скорую помощь, а забрал свои вещи и вернулся в воинскую часть. На следующий день друг подсудимого вернулся в арендованную квартиру и обнаружил тело лежащего на полу с повреждениями головы и другими травмами, сообщает Газета.Ru.

Бывшая жена подсудимого и мать его двоих детей охарактеризовали его как вспыльчивого, неуравновешенного и импульсивного человека. Она рассказала об употреблении алкоголя и наркотиков со стороны мужа, а также о физических насилии. После произошедшего он написал ей сообщение о том, что у него проблемы — предположительно, признавшись в убийстве.

В решении суда отмечается, что подсудимый осознавал, что может причинить смерть, но рассчитывал, что этого не произойдет. Суд также постановил вернуть вещественные доказательства: мобильный телефон — убийце, цепочку и крестик, которые предположительно принадлежали погибшему, — его близким.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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