Актриса Троянова* жестоко высказалась о русских детях
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приказал проверить на наличие экстремизма слова Яны Трояновой*, которые она сказала о русских детях. Скандально известная актриса Яна Троянова* объявила, что считает справедливым призыв убивать русских детей.
"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей",
Примечательно, что подобная риторика исходит не от украинки по рождению или гражданству: Троянова* по национальности русская и родилась на Урале, украинского гражданства не имеет.
Многие бежавшие на Запад актёры, сознавая свою никчёмность в новых реалиях, пытаются сделать себе имя омерзительными русофобскими высказываниями. Однако даже западная общественность и сами укронацисты не оценивают эти заявления как достойные одобрения. Предателей никто не уважает.
Яна Троянова* признана иноагентом с перспективой стать террористом.
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