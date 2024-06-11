Александр Бастрыкин приказал проверить заявления Яны Трояновой* о русских детях

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Актриса Троянова* жестоко высказалась о русских детях

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин приказал проверить на наличие экстремизма слова Яны Трояновой*, которые она сказала о русских детях. Скандально известная актриса Яна Троянова* объявила, что считает справедливым призыв убивать русских детей.

"Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей",

Примечательно, что подобная риторика исходит не от украинки по рождению или гражданству: Троянова* по национальности русская и родилась на Урале, украинского гражданства не имеет.

Многие бежавшие на Запад актёры, сознавая свою никчёмность в новых реалиях, пытаются сделать себе имя омерзительными русофобскими высказываниями. Однако даже западная общественность и сами укронацисты не оценивают эти заявления как достойные одобрения. Предателей никто не уважает.

Яна Троянова* признана иноагентом с перспективой стать террористом.