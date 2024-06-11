В Одессе медики подрались с военкомами

Будни Одессы: эпичный баттл санитаров и военных рекрутёров

В Одессе произошла драка между работниками скорой помощи и сотрудниками военкомата, о чём сообщают местные СМИ и паблики.

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Всё началось с того, что водитель скорой помощи пришёл в военкомат, чтобы обновить свои данные. Однако его не выпустили из здания. Позже он пожаловался на плохое самочувствие и вызвал медиков. Приехавшая бригада попыталась зайти в здание военкомата, но их также не выпустили.

На помощь коллегам приехали другие бригады скорой помощи. Между сотрудниками военкомата и медиками началась массовая драка, которая попала на видео.

Украинцы всё более недовольны ростом произвола военкомов. Пока сопротивление носит стихийный характер, но вероятно, рано или поздно жители Украины начнут осознавать роль истинных виновников своих бедствий, которые сидят не в ТЦК, а в более высоких инстанциях Киева и Вашингтона.