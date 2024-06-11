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Таксист киргиз, высадивший участников СВО за разговоры о мигрантах, сбежал из России

Таксист из Киргизии, высадивший бойцов СВО, сбежал из России

1:27
Происшествия

Таксист Аипбек Латипов, который ранее был замечен за тем, что высадил участников специальной военной операции (СВО) из своего автомобиля, покинул Россию. Об этом сообщил адвокат мигранта Эрланбек Токтосунов, ссылаясь на информацию от самого Латипова.

Таксист из Киргизии, высадивший бойцов СВО, сбежал из России
Фото: commons.wikimedia.org by ИванА is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

По словам адвоката, причиной спешного отъезда таксиста стала болезнь его отца.

"И так как он проходит по уголовному делу как свидетель, он (…) имеет право покидать Россию", — отметил юрист.

3 июня в Москве Латипов высадил бойцов СВО, участвовавших в обсуждении теракта в "Крокус Сити Холле" и неодобрительно отзывавшихся о мигрантах. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Свой поступок таксист объяснил тем, что якобы бойцы не желали платить за проезд и в целом угрожали его безопасности. 

Позже МИД Киргизии сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Латипова. Однако адвокат таксиста опроверг эту информацию.

В целом, таксист должен быть доволен тем, что рассерженные его отказом выполнять работу бойцы не причинили ему никакого вреда. Это нивелирует рассказ его самого о том, что бойцы якобы были пьяны и агрессивны. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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