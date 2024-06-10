Журналист Александр Малютин скончался в возрасте 60 лет

В Москве ушёл из жизни журналист Александр Малютин, бывший главный редактор газеты "Известия" и заместитель главного редактора АГН "Москва". Ему было 60 лет.
В начале июня журналист перенес инсульт.
Александр Малютин родился в 1964 году в Новочеркасске. Он обучался на кафедре статистического моделирования ЛГУ им. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и окончил Военную академию тыла и транспорта.
Малютин начал свою карьеру в журналистике в начале 1990-х, работая внештатным корреспондентом "Коммерсанта", где писал материалы о компьютерном бизнесе. Позже он стал редактором отдела бизнеса и финансов в "Газете.ru", а также работал над русской версией журнала Forbes, составляя рейтинги 200 крупнейших непубличных российских компаний.
В 2013 году Малютин был назначен главным редактором газеты "Известия". При его руководстве редакция переехала из здания на Пушкинской площади в новый офис на Пятой улице Ямского поля. Затем он перешёл на должность редакционного директора.
С 2014 года Малютин работал в агентстве "Москва", вёл свой блог в "Живом журнале" и несколько телеграм-каналов.
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