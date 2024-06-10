В Польше взорвался оружейный завод

На оружейном заводе "Меско", расположенном в Свентокшиском воеводстве на юге Польши, произошёл взрыв. В результате происшествия погиб 59-летний сотрудник предприятия. На месте происшествия работают пожарная команда и вертолёт санитарной авиации, сообщает польская газета Rzeczpospolita.
"У нас произошел взрыв в Центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", — сообщила RMF FM глава "Меско" Эльжбета Сренявска.
RMF FM сообщает, что пожар на заводе "Меско" уже потушен. Сейчас на месте происшествия работают полиция и прокуратура, они пытаются выяснить причины взрыва.
Завод "Меско", который входит в состав Polish Armaments Group, имеет стратегическое значение для польской оборонной промышленности. Здесь производят переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые поставляются в том числе на Украину. Кроме того, на предприятии есть инфраструктура для утилизации ненужных боеприпасов.
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