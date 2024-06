В Кишинёве молдаванка послала украинку на родину в ответ на хамское поведение

На центральной улице Кишинева произошел инцидент с гражданкой Украины на люксовом автомобиле, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication