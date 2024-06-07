В Кишинёве молдаванка послала украинку на родину в ответ на хамское поведение

На центральной улице Кишинева произошел инцидент с гражданкой Украины на люксовом автомобиле, сообщает EADaily.
Молодая женщина на Mercedes с украинскими номерами резко остановилась посреди проезжей части, включив аварийные огни. Водитель следующего за ней автомобиля начала сигналить, после чего женщина показала ей средний палец, вышла из машины и начала угрожать.
Она заявила, что звонит мужу и потребовала объяснений, почему ей сигналили. Когда другая женщина указала, что на этом месте нельзя парковаться, украинка ответила грубой фразой, заявив, что не понимает молдавский язык. В ответ жительница Молдавии также оскорбила её, сказав вернуться на родину.
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