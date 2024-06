Датский премьер-министр подверглась нападению

На премьер-министра Дании Метте Фредериксен было совершено нападение. Как сообщает агентство Ritzau, неизвестный мужчина подошёл к ней и ударил её на площади Кюльторве в Старом городе Копенгагена.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported