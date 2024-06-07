Датский премьер-министр подверглась нападению

На премьер-министра Дании Метте Фредериксен было совершено нападение. Как сообщает агентство Ritzau, неизвестный мужчина подошёл к ней и ударил её на площади Кюльторве в Старом городе Копенгагена.
Правительственная канцелярия заявила, что премьер-министр «шокирована произошедшим». Сама Фредериксен пока не выступила с официальным заявлением.
Впрочем, спецслужбы пока не выяснили мотивы нападавшего, возможно, это могла быть инсценировка. В любом случае, это второй тревожный сигнал для европейских служб безопасности первых лиц государства.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?