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Датский премьер-министр подверглась нападению

Датского премьер-министра неизвестный ударил по лицу

Происшествия

На премьер-министра Дании Метте Фредериксен было совершено нападение. Как сообщает агентство Ritzau, неизвестный мужчина подошёл к ней и ударил её на площади Кюльторве в Старом городе Копенгагена.

Датского премьер-министра неизвестный ударил по лицу
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Правительственная канцелярия заявила, что премьер-министр «шокирована произошедшим». Сама Фредериксен пока не выступила с официальным заявлением.

Впрочем, спецслужбы пока не выяснили мотивы нападавшего, возможно, это могла быть инсценировка. В любом случае, это второй тревожный сигнал для европейских служб безопасности первых лиц государства. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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