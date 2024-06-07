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Французскому шпиону предъявили обвинение

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стали известны подробности обвинения задержанного в Москве француза.

Фото: usafe.af.mil by U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nathanael Callon is licensed under public domain

Согласно данным Следственного комитета, в течение нескольких лет обвиняемый целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России. Он делал это с целью неисполнения обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов для включения в реестр иностранных агентов.

Эти сведения могли быть использованы против безопасности Российской Федерации. Для сбора информации обвиняемый неоднократно посещал Россию, включая Москву, где проводил встречи с российскими гражданами.

Следствие планирует обратиться в Замоскворецкий районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемого. Ранее сообщалось, что гражданин Франции был задержан в Москве по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержанный француз не был официально трудоустроен во Франции. По словам Макрона, этот мужчина работал в некоммерческой организации в Швейцарии.