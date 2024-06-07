Названы подробности гибели 22-летнего тюменца, чьё тело до сих пор не могут найти

Стали известны подробности гибели 22-летнего тюменца, чьё тело пропало в реке

Рано утром 2 июня на мосту по улице Мельникайте в Тюмени произошла трагедия — 22-летний Сергей Егошин упал в реку Туру и до сих пор не был найден. Инциденту предшествовала драка возле бара "Флорида", где участвовал пропавший.

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Мать Сергея, Ольга Удальцова, рассказала, что накануне сын вместе с другом Вадимом выпивал у неё дома, затем поехали в бар по просьбе знакомой. Через несколько часов та знакомая позвонила матери и стала оскорблять её. Ольга попросила сына вернуться домой.

Позже Вадим рассказал, что в баре они встретили знакомую девушку Аню, после чего произошла драка. Охрана разняла их, но позже между Сергеем и Аней вновь возник конфликт. На мосту Сергей перелез через ограждение и, несмотря на попытки Вадима успокоить его, упал в воду, сообщает Megatyumen.ru.

Вадим пытался спасти Сергея, но не смог из-за судорог. Он позвал на помощь береговую охрану, но тело Сергея не было найдено.