Названы подробности гибели 22-летнего тюменца, чьё тело до сих пор не могут найти

Рано утром 2 июня на мосту по улице Мельникайте в Тюмени произошла трагедия — 22-летний Сергей Егошин упал в реку Туру и до сих пор не был найден. Инциденту предшествовала драка возле бара "Флорида", где участвовал пропавший.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International