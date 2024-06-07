Убийство в баре: мигрант убил матроса из-за случайного стула

В Сольцах жестоко убит русский матрос

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сольцах произошла трагедия: мигрант по имени Али жестоко убил 21-летнего русского матроса Илью, заколов его ножом в сердце. Об этом сообщает "Царьград".

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Конфликт начался в баре "Виват", когда Али попросил у Ильи сигарету и огонь, на что получил отказ. Ссора переросла в драку, и Али ударил Илью ножом. По другой версии, конфликт начался из-за того, что Илья случайно задел стул Али.

Охрана быстро задержала нападавшего, но спасти Илью не удалось — прибывшие медики были бессильны. Илью уже похоронили. Он собирался подписать контракт и защищать Родину. Али грозит до 15 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.