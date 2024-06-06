Недалеко от Еревана произошёл мощный взрыв

В Армении на газозаправочной станции в городе Абовяне произошёл взрыв. Об этом сообщает Sputnik Армения.
По информации пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна, взрыв произошёл на втором километре трассы Ереван — Севан. На место происшествия были направлены восемь пожарно-спасательных боевых расчётов.
Ранее в армянском городе Алаверди произошёл взрыв на газозаправочной станции из-за затопления.
Масштабы разрушения пока устанавливаются, известно о пяти пострадавших. Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий ЧП,
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