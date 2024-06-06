Недалеко от Еревана произошёл мощный взрыв

В Армении взорвалась газовая станция и возник крупный пожар

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Армении на газозаправочной станции в городе Абовяне произошёл взрыв. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

По информации пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна, взрыв произошёл на втором километре трассы Ереван — Севан. На место происшествия были направлены восемь пожарно-спасательных боевых расчётов.

Ранее в армянском городе Алаверди произошёл взрыв на газозаправочной станции из-за затопления.

Масштабы разрушения пока устанавливаются, известно о пяти пострадавших. Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий ЧП,