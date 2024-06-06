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Приводит в ужас. Что следователи нашли в квартире убийцы Балишанского

Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"

1:28
Происшествия

Появляются новые подробности сегодняшнего публичного убийства в Москве.

Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хладнокровный расстрел 34-летнего Константина Балишанского 6 июня следователи раскрыли за несколько часов.

Бывшего участника команды по скейтбордингу, работающего потом программистом, утром застрелил человек, одетый во всё черное. Убийца подкараулил Константина во дворе, сперва ранил, а потом догнал и произвёл "контрольный" в голову в упор.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний Андрей Дёмин, пишет "КП". С Балишанским он был знаком около 20 лет. Во-первых, проживали на соседних улицах, а во-вторых, они вместе увлекались экстремальным спортом. Только Константин катался и выступал, а Дёмин был журналистом. И даже делал с будущей жертвой интервью, где вовсю расхваливал его.

Но отношения закончились из-за ревности, официальная версия СК. У них был конфликт из-за девушки.

Силовики пришли в квартиру стрелка и обнаружили там "декорации триллера". Полы и кухонная мебель были залиты чёрной краской. Окна завешены старыми простынями, а в самой квартире почти нет вещей. Возможно, Дёмин тут только готовился к убийству.

Напомним, стрелка взяли неподалеку от станции пригородных поездов. За убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы. Если выживет.

Появилось видео, как киллер гонится за 34-летним Константином Балишанским и стреляет в него
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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