Сгоревший на Алтае особняк не являлся резиденцией Путина

Дмитрий Песков: Владимир Путин не имел резиденции на Алтае

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дмитрий Песков заявил, что информация о наличии у президента Владимира Путина резиденции на Алтае не соответствует действительности.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Официальная резиденция президента - это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет", - указал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о пожаре в так называемой резиденции Путина на Алтае. Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать эту новость, пояснив, что она «не имеет отношения» к Кремлю. Он повторил, что не располагает информацией о происшествии, и добавил, что «нет такого официального объекта».