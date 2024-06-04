Дмитрий Песков заявил, что информация о наличии у президента Владимира Путина резиденции на Алтае не соответствует действительности.
"Официальная резиденция президента - это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет", - указал Песков.
Ранее в СМИ появилась информация о пожаре в так называемой резиденции Путина на Алтае. Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать эту новость, пояснив, что она «не имеет отношения» к Кремлю. Он повторил, что не располагает информацией о происшествии, и добавил, что «нет такого официального объекта».
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.