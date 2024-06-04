В Белгороде детей не пустили в подъезд во время воздушной тревоги

В Белгороде произошёл случай, который сейчас проверяют правоохранительные органы. Во время сигнала ракетной опасности жительница города не пустила детей в подъезд.
Как рассказали в городской администрации, сотрудники мэрии выехали на место, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. По словам старшей по дому, когда прозвучала сирена, все жители дома направились к одному из подъездов. Поэтому она попросила детей укрыться в соседнем подъезде, где дверь была открыта.
Впрочем, поведение подобной гражданки нетипично для жителей Белгорода, которые за месяцы постоянной военной опасности выработали в себе чувство взаимопомощи и добрососедства.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?