В Москве в метро произошло ЧП

На участке Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Парк культуры" временно нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.
Пассажиры, которые могли оказаться на участке линии с приостановленным движением, не пострадали. Их безопасность не находится под угрозой.
Как объяснили в департаменте транспорта, причина приостановки движения — небольшая техническая неисправность. Сотрудники уже на месте, они проводят необходимые проверки.
Также в департаменте опровергли сообщения о пожаре в поезде или тоннеле на Сокольнической линии.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.