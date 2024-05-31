В Москве в метро произошло ЧП

Нарушено движение в московском метро, пострадавших нет

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На участке Сокольнической линии между станциями "Университет" и "Парк культуры" временно нет движения поездов. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы.

Фото: Openverse by W. Bulach is licensed under CC BY-SA 4.0

Пассажиры, которые могли оказаться на участке линии с приостановленным движением, не пострадали. Их безопасность не находится под угрозой.

Как объяснили в департаменте транспорта, причина приостановки движения — небольшая техническая неисправность. Сотрудники уже на месте, они проводят необходимые проверки.

Также в департаменте опровергли сообщения о пожаре в поезде или тоннеле на Сокольнической линии.