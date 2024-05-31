Задержан бывший начальник тульской полиции

В Туле схватили бывшего начальника УМВД

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как стало известно "Тульским новостям", вечером 30 мая был задержан Роман Корсаков, который в 2023 году временно исполнял обязанности начальника УМВД по Тульской области.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Информацию о задержании подтвердили несколько источников из правоохранительных органов. Предполагается, что причиной ареста могла стать громкая история о задержании другого сотрудника тульского УМВД. В середине мая этого года был арестован Денис Оськин, начальник управления по вопросам миграции, а также его заместитель и ещё несколько человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Фигуранты организовали пребывание на территории Тульской области не менее 700 иностранных граждан. Пока неизвестно, какое отношение к этой истории имеет Роман Корсаков.