Задержан бывший начальник тульской полиции

Как стало известно "Тульским новостям", вечером 30 мая был задержан Роман Корсаков, который в 2023 году временно исполнял обязанности начальника УМВД по Тульской области.
Информацию о задержании подтвердили несколько источников из правоохранительных органов. Предполагается, что причиной ареста могла стать громкая история о задержании другого сотрудника тульского УМВД. В середине мая этого года был арестован Денис Оськин, начальник управления по вопросам миграции, а также его заместитель и ещё несколько человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Фигуранты организовали пребывание на территории Тульской области не менее 700 иностранных граждан. Пока неизвестно, какое отношение к этой истории имеет Роман Корсаков.
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