Теракт в Мангейме: нападение на митинг против радикального ислама

В Германии произошёл кровавый теракт на митинге против радикального ислама

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В немецком городе Мангейм, третьем по величине городе в земле Баден-Вюртемберг, произошёл теракт с исламистским следом. Местные СМИ сообщают, что преступник напал с ножом на нескольких людей во время акции протеста против радикального ислама в Европе, транслируемой в прямом эфире, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Среди жертв оказался 59-летний Михаэль Штюрценбергер, известный критик ислама. Преступник был застрелен полицией.