Теракт в Мангейме: нападение на митинг против радикального ислама

В немецком городе Мангейм, третьем по величине городе в земле Баден-Вюртемберг, произошёл теракт с исламистским следом. Местные СМИ сообщают, что преступник напал с ножом на нескольких людей во время акции протеста против радикального ислама в Европе, транслируемой в прямом эфире, сообщает EADaily.
Среди жертв оказался 59-летний Михаэль Штюрценбергер, известный критик ислама. Преступник был застрелен полицией.
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