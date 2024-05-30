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В Крыму задержаны четверо агентов ГУР Минобороны Украины, планировавших теракты на железнодорожных путях

ФСБ задержала четверых агентов ГУР Украины, готовивших теракты в Крыму

0:43
Происшествия

ФСБ задержала четверых агентов ГУР Минобороны Украины, которые планировали теракты на железной дороге в Крыму.

ФСБ задержала четверых агентов ГУР Украины, готовивших теракты в Крыму
Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации Центра общественных связей ФСБ России, все задержанные являются жителями Крыма. Они занимались подготовкой терактов на железнодорожных путях в Крыму с целью парализации движения поездов, включая военные составы.

Также стало известно, что агенты ГУР передавали в Киев данные о расположении объектов ПВО и оборонных сооружений Крымского моста.

Уточняется, что всего было завербовано пятеро крымчан, но один из них погиб при взрыве во время извлечения бомбы из тайника, как сообщает "Царьград".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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