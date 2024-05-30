В Крыму задержаны четверо агентов ГУР Минобороны Украины, планировавших теракты на железнодорожных путях

ФСБ задержала четверых агентов ГУР Украины, готовивших теракты в Крыму

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ФСБ задержала четверых агентов ГУР Минобороны Украины, которые планировали теракты на железной дороге в Крыму.

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По информации Центра общественных связей ФСБ России, все задержанные являются жителями Крыма. Они занимались подготовкой терактов на железнодорожных путях в Крыму с целью парализации движения поездов, включая военные составы.

Также стало известно, что агенты ГУР передавали в Киев данные о расположении объектов ПВО и оборонных сооружений Крымского моста.

Уточняется, что всего было завербовано пятеро крымчан, но один из них погиб при взрыве во время извлечения бомбы из тайника, как сообщает "Царьград".