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В Сергиевом Посаде бездомный убил сотрудницу трапезной храма

Злодеяние в святом месте: в Сергиевом Посаде убили служительницу храма

0:45
Происшествия

В городе Сергиев Посад, что находится в Московской области, произошло трагическое событие: мужчина совершил убийство работницы трапезной храма Петра и Павла. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который в настоящее время находится под стражей. В данный момент устанавливаются мотивы преступления.

Злодеяние в святом месте: в Сергиевом Посаде убили служительницу храма
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно информации, полученной от полиции, подозреваемый в убийстве — бездомный. Про убитую все знакомые отзываются исключительно положительно как о благочестивой женщине, никаких явных поводов для личной ненависти она не подавала. 

Осталось доказать, что схваченный бомж является тем самым злодеем и выявить мотивы его злодеяния. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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