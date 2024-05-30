В Сергиевом Посаде бездомный убил сотрудницу трапезной храма

Злодеяние в святом месте: в Сергиевом Посаде убили служительницу храма

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Сергиев Посад, что находится в Московской области, произошло трагическое событие: мужчина совершил убийство работницы трапезной храма Петра и Павла. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который в настоящее время находится под стражей. В данный момент устанавливаются мотивы преступления.

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Согласно информации, полученной от полиции, подозреваемый в убийстве — бездомный. Про убитую все знакомые отзываются исключительно положительно как о благочестивой женщине, никаких явных поводов для личной ненависти она не подавала.

Осталось доказать, что схваченный бомж является тем самым злодеем и выявить мотивы его злодеяния.