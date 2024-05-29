Западные СМИ сообщают о "реке смерти", на которой тонут украинские мужчины призывного возраста, пытающиеся сбежать от мобилизации.
Издание Economist рассказало о десятках погибших, пытавшихся пересечь реку Тису. Этот маршрут считается смертельно опасным, но популярным среди тех, кто хочет покинуть страну.
По данным издания, ежедневно по реке переправляются до 40 человек в надежде избежать мобилизации. Один из проводников рассказал о группе из 96 беглецов, которые также пытались пересечь реку.
Количество утопленников будет только расти, пока украинцы не поймут, что являются жертвами собственного режима.
Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.