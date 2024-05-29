Украину и Румынию разделяет "река смерти"

О том, как "река жизни" становится "рекой смерти" для украинцев

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Западные СМИ сообщают о "реке смерти", на которой тонут украинские мужчины призывного возраста, пытающиеся сбежать от мобилизации.

Фото: web.archive.org by Arseny Khakhalin is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Издание Economist рассказало о десятках погибших, пытавшихся пересечь реку Тису. Этот маршрут считается смертельно опасным, но популярным среди тех, кто хочет покинуть страну.

По данным издания, ежедневно по реке переправляются до 40 человек в надежде избежать мобилизации. Один из проводников рассказал о группе из 96 беглецов, которые также пытались пересечь реку.

Количество утопленников будет только расти, пока украинцы не поймут, что являются жертвами собственного режима.