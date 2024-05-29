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Украину и Румынию разделяет "река смерти"

О том, как "река жизни" становится "рекой смерти" для украинцев

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Происшествия

Западные СМИ сообщают о "реке смерти", на которой тонут украинские мужчины призывного возраста, пытающиеся сбежать от мобилизации.

О том, как "река жизни" становится "рекой смерти" для украинцев
Фото: web.archive.org by Arseny Khakhalin is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Издание Economist рассказало о десятках погибших, пытавшихся пересечь реку Тису. Этот маршрут считается смертельно опасным, но популярным среди тех, кто хочет покинуть страну.

По данным издания, ежедневно по реке переправляются до 40 человек в надежде избежать мобилизации. Один из проводников рассказал о группе из 96 беглецов, которые также пытались пересечь реку.

Количество утопленников будет только расти, пока украинцы не поймут, что являются жертвами собственного режима. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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