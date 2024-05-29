Двухлетнюю девочку, похищенную в Ярославле, нашли живой и невредимой

СКР: похищенная в Ярославле 2-летняя девочка найдена живой и здоровой

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Похищенная в Ярославле двухлетняя девочка найдена живой и здоровой. 32-летняя жительница Подмосковья увела ребенка с детской площадки в ночь с 28 на 29 мая 2024 года. Следственные органы СУ СК России по Ярославской области немедленно начали поисковые мероприятия. В операции по поиску маленькой Миланы участвовали следователи-криминалисты, следователи и оперативники. Благодаря их слаженным действиям девочку нашли.

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Сегодня следователи продолжают работать, устанавливая все обстоятельства исчезновения. По версии следствия, девочку похитила 32-летняя Валентина Г., которая приехала в Ярославль из Московской области в гости к своей однокласснице, матери Миланы. Во вторник гостья взяла девочку на прогулку. Мать Миланы звонила Валентине, которая утверждала, что они просто гуляют. Затем женщина перестала отвечать на звонки, и когда телефон оказался вне зоны доступа, мать обратилась в полицию.

По информации "КП-Ярославль", девочка находилась в квартире родственницы похитительницы. Прокуратура региона контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Похищение несовершеннолетнего", сообщает argumenti.ru.