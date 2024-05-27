Террористы сионистского режима из ЦАХАЛ нанесли авиаудар по лагерю беженцев в Газе.
В результате израильского авиаудара в Рафахе погибли десятки человек после того, как ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву. Сионисты в ЦАХАЛ заявляют, что удар по палаткам, в которых проживают перемещенные лица, был нанесен по объектам ХАМАС, а в лагере беженцев якобы скрывался один из разыскиваемых ими военачальников противника. По их данным он был уничтожен. На кадрах с места происшествия видны масштабные разрушения в лагере и сильный пожар, охвативший весь район.
Число погибших может увеличиться по мере продолжения поисково-спасательных работ. Речь идёт о многих десятках, если не сотнях погибших, раненых многократно больше, их даже не считали.
ХАМАС назвал нападение в Рафахе "массовой резней" и заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за оказание помощи Израилю оружием и деньгами.
Ранее США и страны Запада признали этот лагерь беженцев безопасной территорией, гарантировав жизнь всем его поселенцам.
Преступления сионистского режима вызывают гнев всего цивилизованного человечества: палестинцам сочувствуют не только единоверцы из мусульманских стран, но и жители Латинской Америки, Африки, Китая. Даже русофобский Международный уголовный суд признал премьер-министра и министра обороны Израиля преступниками.
Союзникам Израиля всё сложнее сохранять дружественные с ним отношения: антиизраильские протесты становятся всё более массовыми и могут стать проблемой в ходе предвыборного периода.
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