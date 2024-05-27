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Бойня в Рафахе: террористы из ЦАХАЛ нанесли удар по палаточному лагерю беженцев

1:46
Происшествия

Террористы сионистского режима из ЦАХАЛ нанесли авиаудар по лагерю беженцев в Газе. 

Бойня в Рафахе: террористы из ЦАХАЛ нанесли удар по палаточному лагерю беженцев
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В результате израильского авиаудара в Рафахе погибли десятки человек после того, как ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву. Сионисты в ЦАХАЛ заявляют, что удар по палаткам, в которых проживают перемещенные лица, был нанесен по объектам ХАМАС, а в лагере беженцев якобы скрывался один из разыскиваемых ими военачальников противника. По их данным он был уничтожен. На кадрах с места происшествия видны масштабные разрушения в лагере и сильный пожар, охвативший весь район.

Число погибших может увеличиться по мере продолжения поисково-спасательных работ. Речь идёт о многих десятках, если не сотнях погибших, раненых многократно больше, их даже не считали.

ХАМАС назвал нападение в Рафахе "массовой резней" и заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за оказание помощи Израилю оружием и деньгами.

Ранее США и страны Запада признали этот лагерь беженцев безопасной территорией, гарантировав жизнь всем его поселенцам.

Преступления сионистского режима вызывают гнев всего цивилизованного человечества: палестинцам сочувствуют не только единоверцы из мусульманских стран, но и жители Латинской Америки, Африки, Китая. Даже русофобский Международный уголовный суд признал премьер-министра и министра обороны Израиля преступниками. 

Союзникам Израиля всё сложнее сохранять дружественные с ним отношения: антиизраильские протесты становятся всё более массовыми и могут стать проблемой в ходе предвыборного периода. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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