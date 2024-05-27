Беспилотники ВСУ атаковали Геленджик

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотники ВСУ впервые атаковали крупный курорт на побережье Краснодарского края — город Геленджик.

Фото: г-1 by Екатеринодарская Епархия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подробную информацию касательно инцидента представил в своём telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы".

Очевидно, ВСУ намерены поставить под угрозу туристический сезон на черноморском побережье и отпугнуть туристов от поездок на Юг России. В целом, тактика "беспокоящего огня" характерна для необандеровских террористов.