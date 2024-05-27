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Беспилотники ВСУ атаковали Геленджик

1:02
Происшествия

Беспилотники ВСУ впервые атаковали крупный курорт на побережье Краснодарского края — город Геленджик.

Беспилотники ВСУ атаковали Геленджик
Фото: г-1 by Екатеринодарская Епархия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подробную информацию касательно инцидента представил в своём telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.  

"Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы".

Очевидно, ВСУ намерены поставить под угрозу туристический сезон на черноморском побережье и отпугнуть туристов от поездок на Юг России. В целом, тактика "беспокоящего огня" характерна для необандеровских террористов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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