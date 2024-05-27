Беспилотники ВСУ атаковали Геленджик

Беспилотники ВСУ впервые атаковали крупный курорт на побережье Краснодарского края — город Геленджик.
Подробную информацию касательно инцидента представил в своём telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные и специальные службы".
Очевидно, ВСУ намерены поставить под угрозу туристический сезон на черноморском побережье и отпугнуть туристов от поездок на Юг России. В целом, тактика "беспокоящего огня" характерна для необандеровских террористов.
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