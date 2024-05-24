Карантин в Челябинске: вспышка бешенства среди животных

Власти Челябинска планируют ввести карантин после подтверждения случая бешенства у кота, найденного 21 мая на улице Самохина.
Животное, которое содержалось в Тракторозаводском районе, не было вакцинировано и находилось на самовыгуле, сообщил заведующий отделом противоэпизоотических мероприятий Виктор Новопашин.
С января этого года в городе зафиксировали пять случаев бешенства: ранее вирус выявили в Советском, Курчатовском и Тракторозаводском районах, среди зараженных — одна собака и четыре кота, сообщает argumenti.ru.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.