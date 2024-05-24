Карантин в Челябинске: вспышка бешенства среди животных

В Челябинске объявят карантин в связи с эпидемией бешенства среди животных

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Челябинска планируют ввести карантин после подтверждения случая бешенства у кота, найденного 21 мая на улице Самохина.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Животное, которое содержалось в Тракторозаводском районе, не было вакцинировано и находилось на самовыгуле, сообщил заведующий отделом противоэпизоотических мероприятий Виктор Новопашин.

С января этого года в городе зафиксировали пять случаев бешенства: ранее вирус выявили в Советском, Курчатовском и Тракторозаводском районах, среди зараженных — одна собака и четыре кота, сообщает argumenti.ru.