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Сергей Аксенов: "Теракты в Крыму предотвращены благодаря работе ФСБ"

Глава Крыма Аксенов рассказал о предотвращении диверсии

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Происшествия

Крымчанин, нанятый украинскими спецслужбами, нес взрывчатку, чтобы заложить ее под железнодорожные пути, сообщает argumenti. ru.

Глава Крыма Аксенов рассказал о предотвращении диверсии
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В интервью на канале "Крым 24" Сергей Аксенов похвалил работу ФСБ и сообщил, что теракты удается предотвращать. Он рассказал о случае в одном из районов Крыма, когда мужчина пытался заложить взрывчатку под железную дорогу, но детонатор сработал преждевременно, и злоумышленник погиб на месте.

"Мне все равно, как их задержали — живыми или мертвыми", — прокомментировал Аксенов.

Он также сообщил, что на него уже было совершено четыре покушения, которые удалось предотвратить.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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