Крымчанин, нанятый украинскими спецслужбами, нес взрывчатку, чтобы заложить ее под железнодорожные пути, сообщает argumenti. ru.
В интервью на канале "Крым 24" Сергей Аксенов похвалил работу ФСБ и сообщил, что теракты удается предотвращать. Он рассказал о случае в одном из районов Крыма, когда мужчина пытался заложить взрывчатку под железную дорогу, но детонатор сработал преждевременно, и злоумышленник погиб на месте.
"Мне все равно, как их задержали — живыми или мертвыми", — прокомментировал Аксенов.
Он также сообщил, что на него уже было совершено четыре покушения, которые удалось предотвратить.
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