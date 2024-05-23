Сергей Аксенов: "Теракты в Крыму предотвращены благодаря работе ФСБ"

Глава Крыма Аксенов рассказал о предотвращении диверсии

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Крымчанин, нанятый украинскими спецслужбами, нес взрывчатку, чтобы заложить ее под железнодорожные пути, сообщает argumenti. ru.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В интервью на канале "Крым 24" Сергей Аксенов похвалил работу ФСБ и сообщил, что теракты удается предотвращать. Он рассказал о случае в одном из районов Крыма, когда мужчина пытался заложить взрывчатку под железную дорогу, но детонатор сработал преждевременно, и злоумышленник погиб на месте.

"Мне все равно, как их задержали — живыми или мертвыми", — прокомментировал Аксенов.

Он также сообщил, что на него уже было совершено четыре покушения, которые удалось предотвратить.