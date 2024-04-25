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Петербургские силовики провели обыск в квартире журналистки "Фонтанки"

1:13
Происшествия

В деле бывшего журналиста петербургского издания "Фонтанка" Андрея Захарова, подозреваемого в госизмене, появились новые участники. Теперь его бывшие коллеги могут также получить статус иноагента, а против них возбуждены уголовные дела.

Петербургские силовики провели обыск в квартире журналистки "Фонтанки"
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Речь идет о журналистке Ксении Ключковой, в чьей квартире сотрудники Следственного комитета РФ провели обыск. У автора петербургского издания изъяли телефон и ноутбук. Кроме нее в рамках деда силовики проводят обыски по ряду других адресов.

Также сообщается, что кроме Ключковой статус иноагента получит главный редактор "Фонтанки" Александр Горшков. По версии следствия, оба журналиста могли содействовать сбежавшему из России Захарову в сборе конфиденциальной информации для иностранных спецслужб.

Андрей Захаров, ранее работавший в политическом отделе известного издания, в 2015 году был завербован британской спецслужбой. Согласно источникам, пользуясь статусом журналиста, он передавал британцам секретную информацию о деятельности руководства России и о военно-промышленном комплексе страны.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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