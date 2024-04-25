Тайна в небе: пилоты наблюдали за загадочными объектами над Москвой

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Пилоты заметили серебристый шар над Москвой

0:55
Происшествия

Летчики российского авиаперевозчика обнаружили металлический объект в воздухе над Москвой, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Пилоты заметили серебристый шар над Москвой
Фото: unsplash.com by Greyson Joralemon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вечером 24 апреля Boeing 737-800 следовал из Еревана в столицу. При приближении к Шереметьево экипаж заметил серебристый шар на высоте около 800 метров. По данным источника, объект находился выше самолета.

"Сообщается, что органы противовоздушной обороны были уведомлены, но объект не был обнаружен их средствами," — говорится в сообщении. Кроме того, в районе не было зарегистрировано полетов беспилотных аппаратов или шаров.

Пилоты другого лайнера, следовавшего из Москвы в Казань, также заметили в небе неопознанный "светло-прозрачный" объект. Инцидент был доложен службам ПВО, после чего полет продолжился.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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