Тайна в небе: пилоты наблюдали за загадочными объектами над Москвой

Летчики российского авиаперевозчика обнаружили металлический объект в воздухе над Москвой, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Вечером 24 апреля Boeing 737-800 следовал из Еревана в столицу. При приближении к Шереметьево экипаж заметил серебристый шар на высоте около 800 метров. По данным источника, объект находился выше самолета.
"Сообщается, что органы противовоздушной обороны были уведомлены, но объект не был обнаружен их средствами," — говорится в сообщении. Кроме того, в районе не было зарегистрировано полетов беспилотных аппаратов или шаров.
Пилоты другого лайнера, следовавшего из Москвы в Казань, также заметили в небе неопознанный "светло-прозрачный" объект. Инцидент был доложен службам ПВО, после чего полет продолжился.
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