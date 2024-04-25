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Забрал 800 тыс. рублей у пенсионеров: в Челябинской области задержали работавшего на мошенников подростка

В Челябинской области поймали подростка, участвовавшего в мошеннической схеме

0:59
Происшествия

В городе Трехгорный Челябинской области произошел инцидент с участием 14-летнего подростка, который выполнял роль курьера для мошенников.

В Челябинской области поймали подростка, участвовавшего в мошеннической схеме
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Схема мошенничества заключалась в том, что пенсионерам звонили и уведомляли их о том, что их родственник попал в ДТП с пострадавшими. Затем злоумышленники утверждали, что урегулировать ситуацию можно только за определенную сумму денег.

За одни сутки он успел посетить четыре разных адреса, обманув пенсионеров на общую сумму почти 800 тыс. рублей. От этой суммы он успел перевести 355 тыс. рублей своим нанимателям до того, как был пойман, сообщает kursdela.biz.

Полиция быстро смогла установить личность курьера и его приметы благодаря заявлениям пострадавших. Оказалось, что школьник действовал под влиянием мошенников, которые убедили его в законности его действий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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