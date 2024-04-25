Пользовался служебным положением для личной выгоды: экс-чиновника Белгорода приговорили к 2,5 годам исправительных работ

Белгородского экс-чиновника приговорили к 2,5 годам исправительных работ

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший начальник одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития мэрии Белгорода Сергей Пирожков был приговорен к 2,5 годам исправительных работ.

Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

По данным ФСБ, Пирожков организовал схему, в рамках которой он требовал денежные средства от предпринимателей за выдачу разрешений на уличную торговлю в регионе, сообщает bel.ru.

После судебного разбирательства, в ходе которого были представлены убедительные доказательства, Пирожков был признан виновным в использовании своего служебного положения для личной выгоды.