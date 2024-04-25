Пользовался служебным положением для личной выгоды: экс-чиновника Белгорода приговорили к 2,5 годам исправительных работ

Бывший начальник одного из отделов управления потребительского рынка департамента экономического развития мэрии Белгорода Сергей Пирожков был приговорен к 2,5 годам исправительных работ.
По данным ФСБ, Пирожков организовал схему, в рамках которой он требовал денежные средства от предпринимателей за выдачу разрешений на уличную торговлю в регионе, сообщает bel.ru.
После судебного разбирательства, в ходе которого были представлены убедительные доказательства, Пирожков был признан виновным в использовании своего служебного положения для личной выгоды.
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