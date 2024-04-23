Убивший мигранта-нелегала из-за нападок на свою дочь екатеринбуржец выразил желание отправиться на СВО

Екатеринбуржец, который убил мигранта, защищая свою дочь, захотел отправиться на СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Екатеринбурга Данил Талапов принял решение присоединиться к добровольцам на СВО. Это решение стало известно после его появления на суде, где его направили в СИЗО за убийство мигранта-нелегала, которое он совершил, защищая свою дочь, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Информация о его планах по участию в спецоперации поступила от его бывшей супруги, Марины. Она также выразила беспокойство за его способность адаптироваться к новым условиям тюремного заключения, учитывая, что он уже отбывал наказание за убийство в прошлом.

Талапов был задержан после инцидента в подъезде, где он напал на мигранта, который, по его словам, обижал его 14-летнюю дочь. Он проник в дом бывшей супруги с ножом и столкнулся с предполагаемым обидчиком в подъезде, в результате чего нанес несколько ударов в горло, печень и грудь. Мужчина скончался на месте происшествия, а Талапов добровольно сдался полиции.

Суд вынес решение отправить Талапова под стражу на два месяца.