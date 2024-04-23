В ХМАО обманули любителя интимных услуг: мужчина написал заявление в полицию

Житель города Мегион (ХМАО) столкнулся с мошенничеством со стороны представительницы интимных услуг.
43-летний мужчина откликнулся на объявление о предоставлении таких услуг и созвонился с менеджером, который требовал предоплату в размере 142 тысяч рублей. После перевода средств мужчина не получил обещанной услуги, сообщает muksun.fm.
Полиция Ханты-Мансийского автономного округа возбудила уголовное дело по факту мошенничества, идёт расследование инцидента.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.