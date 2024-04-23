Напавшую на сожителя с ножом женщину-рецидивистку задержали в Петербурге

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вчера днём в полицию поступило сообщение о тяжело раненом мужчине, обнаруженном в квартире по адресу: дом 5/10 на Большеохтинском проспекте.

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Местного жителя 38 лет доставили в больницу в критическом состоянии. По медицинским данным, у него было обнаружено ножевое ранение. В это же время полицейские задержали подозреваемую в нападении, находившуюся в той же квартире.

Подозреваемой оказалась 45-летняя женщина, гражданка одной из стран ближнего зарубежья, которая была сожителем пострадавшего. Согласно предварительным данным, конфликт между ними привел к тому, что женщина схватила нож.

В настоящее время против неё возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Кроме того, выяснилось, что женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности ранее, сообщает Петербург2.