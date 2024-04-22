Буданов* считает, что перебежчика Кузьминова погубило желание славы

Убитого в испанской провинции летчика-перебежчика Максима Кузьминова погубило его желание прославиться. Таким мнением поделился начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишут "Известия".
Также он считает, что украинским спецслужбам стоило "присматривать" за пилотом, чтобы попытаться помешать его гибели.
Буданов* назвал смерть Кузьминова "классической психологической ошибкой" тех, кто при появлении денег расслабляется и плохо следит за своей безопасностью, говоря о своих делать малознакомым людям.
"И они начинают говорить: "Ты знаешь, кто я? Вот ты же никому, только вот тебе говорю". Потом начинают приглашать русских девушек, знакомых из прошлого, рассказывать, как замечательно они живут в Испании и сколько у них денег", — отметил он в интервью украинской службе Би-би-си.
Убийство Кузьминова расследует гражданская гвардия Испании в условиях строгой секретности.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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