Буданов* считает, что перебежчика Кузьминова погубило желание славы

Буданов*: летчика Кузьминова, тело которого нашли в Испании, погубила "жажда славы"

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Убитого в испанской провинции летчика-перебежчика Максима Кузьминова погубило его желание прославиться. Таким мнением поделился начальник ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишут "Известия".

Фото: wikimapia by fir0002

Также он считает, что украинским спецслужбам стоило "присматривать" за пилотом, чтобы попытаться помешать его гибели.

Буданов* назвал смерть Кузьминова "классической психологической ошибкой" тех, кто при появлении денег расслабляется и плохо следит за своей безопасностью, говоря о своих делать малознакомым людям.

"И они начинают говорить: "Ты знаешь, кто я? Вот ты же никому, только вот тебе говорю". Потом начинают приглашать русских девушек, знакомых из прошлого, рассказывать, как замечательно они живут в Испании и сколько у них денег", — отметил он в интервью украинской службе Би-би-си.

Убийство Кузьминова расследует гражданская гвардия Испании в условиях строгой секретности.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.