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На допросе родственников подозреваемого в убийстве мотоциклиста возникла несостыковка, вызвавшая возмущение в обществе

Родственникам подозреваемого в убийстве в Люблино на допросе потребовался переводчик

1:07
Происшествия

Следователи допросили родственников мигранта, подозреваемого в убийстве мотоциклиста на парковке в Люблино. Однако возникла несостыковка, которая вызвала возмущение в обществе.

Родственникам подозреваемого в убийстве в Люблино на допросе потребовался переводчик
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представители московского Следственного комитета заявили, что родственники подозреваемого, обладающие гражданством России, были вызваны на допрос, однако они потребовали переводчика, несмотря на требование знания русского языка для получения гражданства РФ. Это вызвало недоумение и вопросы в обществе о возможных проблемах с системой выдачи гражданства и контроля за его получением, сообщает "Царьград".

Также следователи сообщили о проведении осмотра автомобилей, на которых предположительно скрывались подозреваемые. В результате изъяты предметы и документы. В одной из найденных после преступления машин был обнаружен пневматический пистолет.

Этот случай в Москве стал ещё одним в списке вооружённых нападений мигрантов на жителей России.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве пойман под Ростовом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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