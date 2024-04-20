Киллер дождался пока жертва подъедет к дому: застрелен хозяин магазина в Балашихе

В Балашихе киллер в упор расстрелял 61-летнего владельца круглосуточного магазина-универсама.
Сегодня утром у магазина в Балашихе был застрелен мужчина. Убит хозяин круглосуточного магазина-универсама на ул. Свердлова, 52/2. Киллер целенаправленно дожидался, когда жертва подъедет к дому на автомобиле, после чего подбежал и выстрелил в упор около 5 раз.
Владелец универсама скончался на месте. Убийца скрылся, его объявили в розыск.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.