Киллер дождался пока жертва подъедет к дому: застрелен хозяин магазина в Балашихе

Убийца в упор расстрелял 61-летнего владельца круглосуточного магазина в Балашихе

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Балашихе киллер в упор расстрелял 61-летнего владельца круглосуточного магазина-универсама.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Østby is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Сегодня утром у магазина в Балашихе был застрелен мужчина. Убит хозяин круглосуточного магазина-универсама на ул. Свердлова, 52/2. Киллер целенаправленно дожидался, когда жертва подъедет к дому на автомобиле, после чего подбежал и выстрелил в упор около 5 раз.

Владелец универсама скончался на месте. Убийца скрылся, его объявили в розыск.