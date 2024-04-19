Источник заявил, что подозреваемый в резонансном убийстве не был доставлен в Москву

В Ростове-на-Дону всё ещё пребывает подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый и его сообщники, участвовавшие в убийстве в ходе конфликта на парковке в Москве, до сих пор находятся в Ростове-на-Дону.

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"Подозреваемый с соучастниками ещё не доставлены в Москву", — проинформировал источник.

На Краснодарской улице в Москве в среду произошел конфликт между 21-летним гражданином Азербайджана и 24-летним местным жителем из-за неправильной парковки автомобиля на тротуаре. В результате драки водитель нанёс ножевое ранение москвичу, от которого тот скончался. Преступник покинул место происшествия.

Согласно данным, предоставленным Следственным комитетом и прокуратурой, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, а также двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, за что им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.