На смену паводку в Оренбургскую область придут природные пожары

Рослесхоз поручил регионам перевести лесные противопожарные службы в повышенную готовность. Уже в апреле пожарная угроза будет нарастать.
Предварительный прогноз по пожарной опасности в лесах России указывает на пик возгораний в мае. Особенно высокий уровень опасности ожидается на крайнем юге Центрального и в южной половине Приволжского федеральных округов (в том числе в Оренбургской области).
Города и районы, находящиеся в зоне риска, включают Гай, Сорочинск, Ясный, Адамовский, Новоорский, Красногвардейский, Беляевский, Соль-Илецкий, Светлинский, Акбулакский, Домбаровский, Тоцкий, Кваркенский, Первомайский, Саракташский, Матвеевский, Асекеевский.
В мае большинство дней с высоким и очень высоким уровнем пожарной опасности ожидается на севере Европейской части России, в частности на юге Мурманской области, в Новгородской области, Архангельской области и Республике Коми, согласно опубликованному прогнозу.
Заместитель руководителя Рослесхоза, Алексей Венглинский, отметил необходимость усиления патрулирования лесов и улучшения информационной работы с населением перед наступлением майских праздников, сообщает 56orb.ru.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.