На смену паводку в Оренбургскую область придут природные пожары

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Рослесхоз поручил регионам перевести лесные противопожарные службы в повышенную готовность. Уже в апреле пожарная угроза будет нарастать.

Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal

Предварительный прогноз по пожарной опасности в лесах России указывает на пик возгораний в мае. Особенно высокий уровень опасности ожидается на крайнем юге Центрального и в южной половине Приволжского федеральных округов (в том числе в Оренбургской области).

Города и районы, находящиеся в зоне риска, включают Гай, Сорочинск, Ясный, Адамовский, Новоорский, Красногвардейский, Беляевский, Соль-Илецкий, Светлинский, Акбулакский, Домбаровский, Тоцкий, Кваркенский, Первомайский, Саракташский, Матвеевский, Асекеевский.

В мае большинство дней с высоким и очень высоким уровнем пожарной опасности ожидается на севере Европейской части России, в частности на юге Мурманской области, в Новгородской области, Архангельской области и Республике Коми, согласно опубликованному прогнозу.

Заместитель руководителя Рослесхоза, Алексей Венглинский, отметил необходимость усиления патрулирования лесов и улучшения информационной работы с населением перед наступлением майских праздников, сообщает 56orb.ru.