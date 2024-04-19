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На смену паводку в Оренбургскую область придут природные пожары

1:25
Происшествия

Рослесхоз поручил регионам перевести лесные противопожарные службы в повышенную готовность. Уже в апреле пожарная угроза будет нарастать.

На смену паводку в Оренбургскую область придут природные пожары
Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal

Предварительный прогноз по пожарной опасности в лесах России указывает на пик возгораний в мае. Особенно высокий уровень опасности ожидается на крайнем юге Центрального и в южной половине Приволжского федеральных округов (в том числе в Оренбургской области).

Города и районы, находящиеся в зоне риска, включают Гай, Сорочинск, Ясный, Адамовский, Новоорский, Красногвардейский, Беляевский, Соль-Илецкий, Светлинский, Акбулакский, Домбаровский, Тоцкий, Кваркенский, Первомайский, Саракташский, Матвеевский, Асекеевский.

В мае большинство дней с высоким и очень высоким уровнем пожарной опасности ожидается на севере Европейской части России, в частности на юге Мурманской области, в Новгородской области, Архангельской области и Республике Коми, согласно опубликованному прогнозу.

Заместитель руководителя Рослесхоза, Алексей Венглинский, отметил необходимость усиления патрулирования лесов и улучшения информационной работы с населением перед наступлением майских праздников, сообщает 56orb.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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