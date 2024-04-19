Признанный мертвым немецкий миллиардер был замечен в Сибири

Объявленный в розыск "Мертвый" миллиардер посещал с любовницей Омск

Предположительно, предприниматель мог прибыть в регион после открытия строительного супермаркета OBI, который принадлежал его компании.

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Немецко-американский бизнесмен Карл-Эриван Хауб, пропавший в 2018 году в Альпах и объявленный мертвым, был обнаружен живым в Москве в середине апреля. По информации телеканала RTL, он проживал в российской столице со своей возлюбленной Вероникой Ермиловой, которая была на 20 лет моложе его.

Известно, что предприниматель посещал Омск в 2010 году вместе с Ермиловой. Карл-Эриван Хауб считался одним из самых богатых людей Германии. Он был главой немецкого холдинга Tengelmann Group, владеющего сетью строительных магазинов OBI. Стоит отметить, что OBI в Омске открылся в 2009 году и закрылся в 2023 году.

По данным Forbes на 2018 год, состояние Хауба оценивалось в 6,4 миллиарда долларов, сообщает gorod55.ru.