Мужчина, атаковавший следователя во время обыска, был арестован в Москве

По информации Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве, мужчина, напавший на следователя во время обыска в московской квартире, был арестован.
По данным старшего помощника начальника главного управления Следственного комитета России в Москве Юлии Ивановой, дело возбуждено после того, как молодой человек напал на следователя, который проводил обыск в квартире его отца в Москве.
"По ходатайству следствия в отношении 22-летнего молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении следователя регионального управления СК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в Telegram-канале ведомства.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.