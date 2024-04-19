Мужчина, атаковавший следователя во время обыска, был арестован в Москве

СК арестовал мужчину за нападение на следователя в московской квартире

По информации Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве, мужчина, напавший на следователя во время обыска в московской квартире, был арестован.

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По данным старшего помощника начальника главного управления Следственного комитета России в Москве Юлии Ивановой, дело возбуждено после того, как молодой человек напал на следователя, который проводил обыск в квартире его отца в Москве.

"По ходатайству следствия в отношении 22-летнего молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении следователя регионального управления СК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в Telegram-канале ведомства.