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Мужчина, атаковавший следователя во время обыска, был арестован в Москве

СК арестовал мужчину за нападение на следователя в московской квартире

Происшествия

По информации Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве, мужчина, напавший на следователя во время обыска в московской квартире, был арестован.

СК арестовал мужчину за нападение на следователя в московской квартире
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

По данным старшего помощника начальника главного управления Следственного комитета России в Москве Юлии Ивановой, дело возбуждено после того, как молодой человек напал на следователя, который проводил обыск в квартире его отца в Москве.

"По ходатайству следствия в отношении 22-летнего молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении следователя регионального управления СК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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