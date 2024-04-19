Масштабное мошенничество в Новосибирске: мужчина оформил займы на четверть миллиона рублей

В Новосибирске задержали мужчину по подозрению в масштабном мошенничестве. Он смог получить около двадцати займов, используя данные жителей Иркутской области без их ведома. В операции задержания участвовали полицейские из Приангарья, Новосибирска и спецотряд быстрого реагирования, сообщает atas. info.
По данным следствия, 34-летний новосибирец имел доступ к базе клиентов компании, выдающей микрокредиты, и редактировал их веб-сайт, который находится в Иркутске.
Он получил около двадцати займов, используя личные данные других людей, и незаконно получил около 250 000 рублей.
При обыске в его квартире было изъято около 200 000 рублей наличными в разной валюте. Также изъяли компьютеры, ноутбук, планшеты и смартфоны для сбора доказательств.
Мужчина признал свою вину, и суд решил ограничиться подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.