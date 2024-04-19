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Протестовал с табличкой "Мигранты не преступники": приезжий изнасиловал 15-летнюю девочку

The Sun: гражданин Конго признался в изнасиловании 15-летней девочки

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Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Гражданин Конго, который обратился за убежищем в Великобритании, опасаясь за свою жизнь, признался в изнасиловании 15-летней девочки, сообщает The Sun.

The Sun: гражданин Конго признался в изнасиловании 15-летней девочки
Фото: spangdahlem.af.mil by U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo

По данным издания, теперь 40-летнему Анисету Майеле может грозить пожизненное заключение.

Как отмечает The Sun, ранее этот мужчина привлекал внимание СМИ своими участиями в протестах. Например, Майеле стоял у центра внимания, держа табличку с надписью "Мигранты не преступники".

По данным СМИ, он прибыл в Великобританию в 2004 году, заплатив "агенту" за контрабанду из Африки, где, по его словам, его жизнь была под угрозой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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