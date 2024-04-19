Гражданин Конго, который обратился за убежищем в Великобритании, опасаясь за свою жизнь, признался в изнасиловании 15-летней девочки, сообщает The Sun.
По данным издания, теперь 40-летнему Анисету Майеле может грозить пожизненное заключение.
Как отмечает The Sun, ранее этот мужчина привлекал внимание СМИ своими участиями в протестах. Например, Майеле стоял у центра внимания, держа табличку с надписью "Мигранты не преступники".
По данным СМИ, он прибыл в Великобританию в 2004 году, заплатив "агенту" за контрабанду из Африки, где, по его словам, его жизнь была под угрозой.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.