Протестовал с табличкой "Мигранты не преступники": приезжий изнасиловал 15-летнюю девочку

The Sun: гражданин Конго признался в изнасиловании 15-летней девочки

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Гражданин Конго, который обратился за убежищем в Великобритании, опасаясь за свою жизнь, признался в изнасиловании 15-летней девочки, сообщает The Sun.

Фото: spangdahlem.af.mil by U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo

По данным издания, теперь 40-летнему Анисету Майеле может грозить пожизненное заключение.

Как отмечает The Sun, ранее этот мужчина привлекал внимание СМИ своими участиями в протестах. Например, Майеле стоял у центра внимания, держа табличку с надписью "Мигранты не преступники".

По данным СМИ, он прибыл в Великобританию в 2004 году, заплатив "агенту" за контрабанду из Африки, где, по его словам, его жизнь была под угрозой.