Братья-убийцы московского байкера пойманы в Запорожье: детали задержания

Подозреваемых в убийстве Кирилла Ковалева задержали в Запорожской области

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Подозреваемых в причастности к убийству московского мотоциклиста Кирилла Ковалева — Шахина Аббасова и его двух братьев — задержали в Запорожской области. Об этом сообщает "База".

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

По информации, полученной из телеграм-канала, автомобиль с 21-летним Шахином и его братьями был замечен еще утром в Ростовской области. Все сотрудники полиции были мобилизованы для поиска мужчин, но вначале им не удалось их поймать.

Подозреваемым удалось покинуть Ростовскую область и направиться в Луганскую, а затем в Запорожье, где их и задержали.