Братья-убийцы московского байкера пойманы в Запорожье: детали задержания

Подозреваемых в причастности к убийству московского мотоциклиста Кирилла Ковалева — Шахина Аббасова и его двух братьев — задержали в Запорожской области. Об этом сообщает "База".
По информации, полученной из телеграм-канала, автомобиль с 21-летним Шахином и его братьями был замечен еще утром в Ростовской области. Все сотрудники полиции были мобилизованы для поиска мужчин, но вначале им не удалось их поймать.
Подозреваемым удалось покинуть Ростовскую область и направиться в Луганскую, а затем в Запорожье, где их и задержали.
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