Двух подростков задержали по подозрению в попытке поджечь вертолет на аэродроме под Самарой. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем канале в Telegram.
Хинштейн сообщил, что сотрудники Самарского УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД вычислили и задержали преступников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж.
Он отметил, что двое 16-летних старшеклассников из Тольятти признались в своей причастности к этому инциденту.
По словам Хинштейна, подростки заявили, что действовали по приказу спецслужб Украины и ранее участвовали в других подобных актах саботажа и террористических действиях на территории региона.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.