Подростков из Тольятти задержали за попытку поджога вертолета на аэродроме под Самарой

Хинштейн: в Самаре ФСБ задержала двух подростков, пытавшихся поджечь вертолет Ми-8

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Двух подростков задержали по подозрению в попытке поджечь вертолет на аэродроме под Самарой. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем канале в Telegram.

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Хинштейн сообщил, что сотрудники Самарского УФСБ совместно с оперативниками ГУ МВД вычислили и задержали преступников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж.

Он отметил, что двое 16-летних старшеклассников из Тольятти признались в своей причастности к этому инциденту.

По словам Хинштейна, подростки заявили, что действовали по приказу спецслужб Украины и ранее участвовали в других подобных актах саботажа и террористических действиях на территории региона.